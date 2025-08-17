«Ни о чем не думай»: Алла Пугачева внезапно дала совет получившему травму на концерте Пьехе

45-летний певец Стас Пьеха выступил на Дне города в Нижнем Новгороде. Во время концерта артист признался, что выложился на все сто процентов перед зрителями. В итоге исполнитель травмировал копчик и сорвал ногу.

Внук Эдиты Пьехи вышел на связь после концерта на своей страничке в соцсети. Певец пожаловался, что у него долгое время проблемы со сном, которые усугубились из-за эмоционального возбуждения после выступления.

Артист, выступая перед многотысячной толпой в Нижнем Новгороде, максимально старался развлечь зрителей. Это привело к тому, что он травмировался и получил эмоциональное перевозбуждение. Несмотря на советы специалистов наладить сон, Стас не смог быстро отойти в мир грез.

«И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать все это эмоциональное возбуждение? Как мне изжить из себя эти фейерверки?», — задался вопрос Пьеха.

Коллеги по цеху и зрители сразу же принялись поддерживать звезду в комментариях. Жители Нижнего Новгорода признались, что выступление финалиста «Фабрики звезд» было великолепным, и оно стоило того. Отметилась под постом и народная артистка Алла Пугачева.

«Ни о чем не думай», — дала совет Стасу Примадонна.

