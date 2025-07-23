Стас Пьеха откровенно заговорил о карьере после смерти Оззи Осборна: «Я предал себя»

Скоропостижная смерть рок-музыканта Оззи Озборна подтолкнула к размышлениям Стаса Пьеху. Певец после кончины лидера Black Sabbath задумался о собственной карьере и жизненном пути.

Участник «Фабрики звезд» пояснил, что ему «плевать на обезличенную популярность без реального наследия» и «чуждо заигрывание перед толпой ради сиюминутных ништяков». Артист не хочет быть правильным или идеальным.

Внук Эдиты Пьехи признался, что никогда не хотел быть поп-звездой, хоть и рос в семье величайшей певицы. При этом у Стаса не было желания следовать по стопам великой бабушки, а тем более соревноваться с ней. Артист осознавал, что дойти до ее уровня практически нереально.

В детстве Пьеха планировал стать врачом, но позже стал «лечить» через тексты и музыку.

«Но я предал себя из-за неверия в собственные ресурсы и возможности, да и великим мастером слова или вокалистом никогда не был!», — сделал откровенное заявление 44-летний артист на страничке в соцсети.

Стас не считает, что прожил неправильную жизнь, он лишь делал то, что мог и, как получалось. Артист восхищается людьми, которые состоялись в своей профессии, не предали мечту. Вместе с этим, Пьеха готов открываться новому и двигаться дальше для реализации на музыкальном поприще.

«Признавая все свои ограничения, несовершенство и неидеальность скажу вам — я еще вас удивлю. Ну или хотя бы попробую», — отметил он.

В конце поста певец добавил, что на эти размышления его натолкнула смерть Оззи Осборна, память которого он почтил словами: «Спи спокойно, Dark Prince».

Ранее Стас Пьеха признался, что отличался плохим поведением во время учебы в одной из школ Санкт-Петербурга. Артист постоянно хулиганил, сбегал с уроков и остался без выпускного.