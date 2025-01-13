Опись имущества закончится к лету: особняк Блиновской в Истре появится на торгах через полгода

Особняк предпринимателя Елены Блиновской в Истре появится на торгах примерно через полгода. Конкурсный управляющий занялся реализацией имущества, но этот процесс небыстрый.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дом Блиновской в Истре – первый объект, который планируется продать. Он стоит полмиллиарда, эта сумма покроет большую часть долга предпринимательницы.

Опись всего имущества закончится к лету. Затем залоговый кредитор каждого объекта определит порядок продажи, а также сроки реализации.

Ранее сообщалось, как живет Блиновская в СИЗО. Говорилось, что она посещает спортзал, салон красоты и читает книги. На одном из последних заседаний журналисты заметили, что у Елены наращенные ресницы.

В декабре 2024 года сайт «Страсти» писал, как менялась жизнь Блиновской за 1,5 года уголовного дела.