Опись имущества закончится к лету: особняк Блиновской в Истре появится на торгах через полгода
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Особняк предпринимателя Елены Блиновской в Истре появится на торгах примерно через полгода. Конкурсный управляющий занялся реализацией имущества, но этот процесс небыстрый.
Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Дом Блиновской в Истре – первый объект, который планируется продать. Он стоит полмиллиарда, эта сумма покроет большую часть долга предпринимательницы.
Опись всего имущества закончится к лету. Затем залоговый кредитор каждого объекта определит порядок продажи, а также сроки реализации.
Ранее сообщалось, как живет Блиновская в СИЗО. Говорилось, что она посещает спортзал, салон красоты и читает книги. На одном из последних заседаний журналисты заметили, что у Елены наращенные ресницы.
В декабре 2024 года сайт «Страсти» писал, как менялась жизнь Блиновской за 1,5 года уголовного дела.