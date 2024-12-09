«Сделала ли выводы?»: как менялась жизнь Елены Блиновской за 1,5 года уголовного дела

Запустив собственный блог в 2018 году, Елена Блиновская всего за несколько лет обрела армию последователей и смогла стать настоящей ассоциацией с инфобизнесом в России. Создав имидж успешной и состоятельной женщины, достигшей всех своих мечтаний, основательница «Марафона желаний» и других онлайн-курсов привлекла миллионы слушателей, обещая им кардинальные изменения в жизни.

Однако в начале минувшего года кардинальные перемены произошли и у самой Блиновской: предпринимательницу задержали по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей. Об изменениях в жизни «королевы марафонов», ее пребывании в СИЗО и банкротстве — в материале сайта «Страсти».

Елена Блиновская: как «королева марафонов» оказалась в СИЗО и стала банкротом

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России. Инфлюэнсерша сразу же признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей и сотрудничала со следствием во время ведения дела. Сначала блогерша была отправлена на домашний арест, однако через некоторое время меру пресечения изменили. Так, в январе текущего года «королеву марафонов» перевели в СИЗО за нарушения условий домашнего ареста: Блиновская организовала новогоднюю вечеринку, на которой общалась с одним из свидетелей по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами.

На протяжении года, пока блогерша находилась под арестом, проходили налоговые проверки, а окончательное обвинение следствие предъявило лишь в марте — Блиновской инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (отмывание средств, приобретенных преступным путем) и частью 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей). Мужу Блиновской было предъявлено обвинение в легализации преступных доходов и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 198 УК).

По окончательному решению суда, «марафонщице» вменили неуплату 906 млн рублей и отмывание и неправомерный оборот 706 млн рублей. Сама Блиновская частично признала вину в уклонении от уплаты налогов, при этом она полностью отвергла обвинения в легализации незаконных доходов. В настоящий момент срок пребывания Елены Блиновской в СИЗО продлен до 2 февраля 2025 года.

13 ноября суд в Москве признал инфлюэнсершу банкротом по ее заявлению, а также открыл процедуру реализации ее имущества. В случае если у блогерши хватит имущества для погашения долга, то процедура банкротства может не потребоваться.

«Сейчас мы пытаемся продать дом за 600−650 млн руб. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг», — рассказал в беседе с «РИА Новости» юрист Блиновской Иван Морозов.

В конце того же месяца стало известно, что долг «королевы марафонов» в 1,5 млрд рублей внезапно пропал из базы налоговой службы. Во время общения с Telegram-каналом SHOT налоговый юрист бизнесвумен заявил, что не понимает, как это произошло. Тем не менее позднее представитель «королевы марафонов» уточнил, что долг перед налоговой пока не погашен вопреки появившейся ранее информации.

Недавно адвокаты Елены Блиновской уточнили, что блогерша может освободиться из СИЗО к Новому году. Так, после признания «королевы марафонов» банкротом и благодаря содействию следствию ее могут отпустить из следственного изолятора в ближайшее время. Защита предпринимательницы отметила, что сейчас у них появилась надежда на то, что Новый год Блиновская сможет встретить в кругу своих детей. Примечательно, что в таком случае находящийся в зоне СВО Алексей Блиновский возьмет отпуск на некоторое время, чтобы провести его в кругу родных и близких.