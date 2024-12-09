«Сделала ли выводы?»: как менялась жизнь Елены Блиновской за 1,5 года уголовного дела
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Запустив собственный блог в 2018 году, Елена Блиновская всего за несколько лет обрела армию последователей и смогла стать настоящей ассоциацией с инфобизнесом в России. Создав имидж успешной и состоятельной женщины, достигшей всех своих мечтаний, основательница «Марафона желаний» и других онлайн-курсов привлекла миллионы слушателей, обещая им кардинальные изменения в жизни.
Однако в начале минувшего года кардинальные перемены произошли и у самой Блиновской: предпринимательницу задержали по делу о неуплате налогов на 918 млн рублей. Об изменениях в жизни «королевы марафонов», ее пребывании в СИЗО и банкротстве — в материале сайта «Страсти».
Елена Блиновская: как «королева марафонов» оказалась в СИЗО и стала банкротом
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России. Инфлюэнсерша сразу же признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей и сотрудничала со следствием во время ведения дела. Сначала блогерша была отправлена на домашний арест, однако через некоторое время меру пресечения изменили. Так, в январе текущего года «королеву марафонов» перевели в СИЗО за нарушения условий домашнего ареста: Блиновская организовала новогоднюю вечеринку, на которой общалась с одним из свидетелей по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами.
На протяжении года, пока блогерша находилась под арестом, проходили налоговые проверки, а окончательное обвинение следствие предъявило лишь в марте — Блиновской инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (отмывание средств, приобретенных преступным путем) и частью 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей). Мужу Блиновской было предъявлено обвинение в легализации преступных доходов и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 198 УК).
По окончательному решению суда, «марафонщице» вменили неуплату 906 млн рублей и отмывание и неправомерный оборот 706 млн рублей. Сама Блиновская частично признала вину в уклонении от уплаты налогов, при этом она полностью отвергла обвинения в легализации незаконных доходов. В настоящий момент срок пребывания Елены Блиновской в СИЗО продлен до 2 февраля 2025 года.
13 ноября суд в Москве признал инфлюэнсершу банкротом по ее заявлению, а также открыл процедуру реализации ее имущества. В случае если у блогерши хватит имущества для погашения долга, то процедура банкротства может не потребоваться.
«Сейчас мы пытаемся продать дом за 600−650 млн руб. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг», — рассказал в беседе с «РИА Новости» юрист Блиновской Иван Морозов.
В конце того же месяца стало известно, что долг «королевы марафонов» в 1,5 млрд рублей внезапно пропал из базы налоговой службы. Во время общения с Telegram-каналом SHOT налоговый юрист бизнесвумен заявил, что не понимает, как это произошло. Тем не менее позднее представитель «королевы марафонов» уточнил, что долг перед налоговой пока не погашен вопреки появившейся ранее информации.
Недавно адвокаты Елены Блиновской уточнили, что блогерша может освободиться из СИЗО к Новому году. Так, после признания «королевы марафонов» банкротом и благодаря содействию следствию ее могут отпустить из следственного изолятора в ближайшее время. Защита предпринимательницы отметила, что сейчас у них появилась надежда на то, что Новый год Блиновская сможет встретить в кругу своих детей. Примечательно, что в таком случае находящийся в зоне СВО Алексей Блиновский возьмет отпуск на некоторое время, чтобы провести его в кругу родных и близких.
А что с семьей? Как живут дети и муж Елены Блиновской
В мае 2023 года Алексею Блиновскому предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Через два месяца его счета, автомобили и недвижимость были арестованы. В начале 2024 года стало известно о закрытии компаний и ресторанов, соинвестором которых являлся Алексей. В этот же период банк обратился в Арбитражный суд с требованием признать Блиновского банкротом.
В апреле 2024 года СМИ сообщили, что Алексей отправился на СВО ради спасения бизнеса и жены, находящейся в СИЗО. В июне мужа Елены перевели в штурмовое подразделение. В то же время его объявили в федеральный розыск. Как выяснилось, Блиновский не явился к следователю по делу о неуплате налогов.
В сентябре Алексея доставили на дорос в наручниках. Он привлекался к следственным действиям не только по собственному делу, но и по делу его экс-адвоката Эльмана Пашаева, обещавшего за деньги освободить Елену от уголовного преследования. После допроса Блиновский вернулся в зону СВО, а его розыск был прекращен.
По данным Telegram-канала Mash, на сегодняшний день муж Елены находится в пятой части ОМСБР в Донецкой области. Алексея отправили в тыл ремонтировать дроны и тренировать новичков.
Пока отец находится на СВО, а мать в СИЗО, их четверо детей проживают с бабушкой. Наследникам Елены разрешено общаться с матерью по телефону.
«Звонки разрешены. Я не знаю, на какие средства живут дети. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья», — говорила адвокат Блиновской Газете.Ru.
Как менялась Елена Блиновская в СИЗО: мнение психолога
По мнению психолога Анастасии Безрук, в блогерше произошли изменения за время нахождения в СИЗО. На нее оказали влияние среда и круг общения, состоящий из разных социальных слоев. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Сейчас мы с вами, как бы ни цинично это звучало, в прямом эфире наблюдаем за процессом личностной трансформации человека, который учил науке изменений всю страну. Елена Блиновская — харизматичная личность. Таким женщинам не обязательно быть каноническими красавицами, они настолько уверены в себе, что за ними идут толпы. Даже сейчас, несмотря на все перипетии, она притягивает взгляд, хотя уже и не появляется на судебных заседаниях в дорогих нарядах. Она подавлена, но не сломлена. Мы видим, как изменился за время нахождения в СИЗО и под домашним арестом ее образ: и дело не только в том, что она больше не носит люкс и не устраивает громких вечеринок. Изменился и тон голоса, и речь — она стала более сдержанной и строгой. А речь — это то, на чем быстрее всего отражаются личностные изменения. Возможно, огромную роль сыграло то, что в круг общения Елены вошли люди разных социальных слоев, проходящих через сложные жизненные обстоятельства. Кроме того, разлука с мужем и детьми — тяжелое испытание для любой женщины», — высказалась психолог.
Эксперт отметила, что в стрессовых ситуациях психика человека вырабатывает защитные механизмы. Кто-то замыкается, а кто-то — активно меняется.
«В СИЗО люди много читают — и это тоже запускает процессы переосмысления. Елена — сильный человек, по ней видно, что она „собралась“, адаптируется и готова встречать испытания достойно. Она сумела погасить большую часть долгов, но хочется верить, что сейчас у нее получится начать жизнь с чистого листа. Сделала ли она выводы из того, что с ней произошло? Очевидно, да. А сможет ли она превратить и этот тяжелый опыт в деньги, и будет ли снова учить других людей, — покажет время», — резюмировала Анастасия.
Как менялся образ Блиновской на судебных заседаниях: мнение стилиста
Стилист Ксения Густова заявила об эволюции нарядов Елены Блиновской в суде. Если на первые заседания блогерша появлялась в люксовых нарядах, то теперь она одевается «сдержанно и нарочито просто». Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«В день задержания Елена Блиновская перемещалась на машине в модном и комфортном для этого образе. На ней был надет серый бомбер от люксового бренда AcneStudios — это одна из трендовых моделей верхней одежды на 2023 год. По данным СМИ, стоимость бомбера на тот момент составляла 45,3 тыс. рублей. На ногах Елены — свободные джоггеры в актуальном фасоне и меховые тапочки. Ряд изданий сообщали, что обувь от французского дома моды Hermes и стоят тапочки около 80 тыс. рублей. Спустя два месяца Елена Блиновская появится в суде с распущенными волосами, без активного макияжа и в образе, который за счет легких развевающихся тканей можно отнести к пляжной моде», — высказалась Ксения.
По мере того, как в деле Блиновской появлялись новые подробности, ее стиль становился менее ярким и вызывающим. Так, для следующего заседания блогерша выбрала черное платье в школьно-учительской эстетике. Сдержанность прослеживается и в выбранных вещах, и в цвете одежды, и в зачесанных в хвост волосах. Из макияжа мы видим только нарощенные ресницы. Ни в этом, ни в другом случае невозможно определить бренды вещей, они остаются обезличенными.
«Еще спустя три месяца Елена Блиновская появится в образе, понятном для массового человека — джинсы в модели Mom, простая белая футболка в рубчик и светло-голубой блейзер, который куцо на ней сидит. Вещи даже воспринимаются нарочито дешевыми. Макияж у нее по-прежнему отсутствует, но при этом нередко у нее выделяются ресницы — не всегда можно распознать, делала ли она наращивание или пользовалась только тушью. По некоторым снимкам создается впечатление, что у нее сделан перманентный макияж бровей. В середине лета на суде Елена Блиновская появится в платье с цветочным принтом, нарядными манжетами и воротом с кружевом от российского бренда Lime за 7 тыс. рублей. Этот наряд выделяется очевидной женственностью, которая как будто подчеркивает, что она — многодетная мама, а цветочный принт, зачесанные в пучок волосы и отсутствующий макияж добавляют образу пасторальности», — считает стилист.
«В целом складывается впечатление, что у Елены нет стратегии в подборе образов для суда. Иногда она одевается сдержанно и нарочито просто. А моментами как будто хочет сделать своими нарядом заявление», — резюмировала Ксения.