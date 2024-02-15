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Опубликовано 15 февраля 2024, 12:01
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Оперная певица Любовь Казарновская стала жертвой мошенников

SHOT: мошенники обманули оперную певицу Любовь Казарновскую на 900 тысяч рублей.
Оперная певица Любовь Казарновская стала жертвой мошенников

© Starface.ru

Известная оперная певица Любовь Казарновская отдала мошенникам 900 тысяч рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артистке написал якобы коллега, который сообщил, что ее персональные данные украли аферисты и теперь она должна ждать звонка от спецслужб. Позднее ей позвонил человек, представившийся майором ФСБ. «Силовик» рассказал, что с ее счета похитили и отправили на баланс находящемуся в розыске в РФ украинскому террористу 895 тысяч рублей.

Мошенник объяснил, что Казарновская еще может спасти свои накопления и сохранить репутацию — для этого она должна снять средства в офисе банка и отправить их на безопасный счет. Певица последовала указаниям, а затем выяснила, что аккаунт ее коллеги все это время был взломан. Тогда артистка поняла, что стала жертвой аферистов и написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники взломали соцсеть актрисы Валерии Ланской с помощью ИИ

Также мы писали, что актриса Татьяна Васильева лишилась 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников.