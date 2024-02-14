Mash: мошенники взломали соцсеть актрисы Валерии Ланской с помощью ИИ

Мошенники взломали соцсеть актрисы Валерии Ланской с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, злоумышленники заранее готовились к атаке блога Ланской. Они взломали ее аккаунт тогда, когда актриса уехала за границу. Получив доступ к блогу Валерии, мошенники стали отправлять голосовые сообщения с просьбой о переводе денег. Они рассчитывали получить от друзей Ланской от 30 до 70 тысяч рублей.

Фигурист Алексей Ягудин едва не перевел деньги мошенникам. Однако его директор вовремя заметил «сомнительные» реквизиты. После этого Ягудин сообщил о произошедшем актрисе.

На данный момент Ланская никак не комментировала ситуацию.

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