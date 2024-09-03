«Операции не делала»: 69-летняя актриса Евгения Симонова поразила публику внешним видом на премьере фильма

69-летняя актриса Евгения Симонова появилась на премьере фильма «Смотри на меня» в Москве. Она чудесным образом сохранила молодость и красоту – звезда признается, что не прибегала к пластике.

«Никакие операции пластические не делала. Ухаживаю за собой более щадящими способами», - сказала актриса. Ее слова приводит Kp.ru.

Симонова заявила, что, возможно, благодаря щадящему уходу получилось чуть остановить старение. У актрисы нет цели выглядеть моложе: при этом она говорит, что «хочется радовать внуков и зрителей».

Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Художественный». На ней также заметили 60-летнего ведущего Александра Анатольевича. Он был с молодой спутницей.

Ранее актер Стас Садальский опубликовал фото с Симоновой. Актриса выглядела похорошевшей и посвежевшей, поклонников восхитил снимок. Тем более, что некоторое время назад она лечилась от рака.