Поклонников удивило фото 69-летней актрисы Евгении Симоновой после лечения от рака

Появилось фото 69-летней актрисы Евгении Симоновой, у которой ранее обнаружили рак легких. Снимок восхитил пользователей Сети – они нашли звезду фильма «Афоня» «прекрасной».

Снимок актрисы опубликовал актер Станислав Садальский. С Симоновой они участвуют в съемках картины «Богемо». Режиссер требовал, чтобы они играли под собственными фамилиями, хотя актеры были против, рассказал Садальский. В итоге его уговорили – Станислав не снимался 10 лет и хотел работать.

«Женя в падучей, готова даже была отказаться от шикарной роли. Но… её кинопробы на роль затмили всех артисток, режиссер со сценаристом уступили большой артистке», - поделился актер и разместил фото Симоновой.

На снимке она выглядела похорошевшей и посвежевшей. Поклонники писали: «Прекрасно видеть счастливую Симонову», «Прекрасная и любимая Евгения Павловна».