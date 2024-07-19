НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июля 2024, 19:24
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Поклонников удивило фото 69-летней актрисы Евгении Симоновой после лечения от рака

Поклонников восхитило фото актрисы Евгении Симоновой, которая лечилась от рака.
Поклонников удивило фото 69-летней актрисы Евгении Симоновой после лечения от рака

© Ivanov Sergey/East News

Появилось фото 69-летней актрисы Евгении Симоновой, у которой ранее обнаружили рак легких. Снимок восхитил пользователей Сети – они нашли звезду фильма «Афоня» «прекрасной».

Снимок актрисы опубликовал актер Станислав Садальский. С Симоновой они участвуют в съемках картины «Богемо». Режиссер требовал, чтобы они играли под собственными фамилиями, хотя актеры были против, рассказал Садальский. В итоге его уговорили – Станислав не снимался 10 лет и хотел работать.

«Женя в падучей, готова даже была отказаться от шикарной роли. Но… её кинопробы на роль затмили всех артисток, режиссер со сценаристом уступили большой артистке», - поделился актер и разместил фото Симоновой.

На снимке она выглядела похорошевшей и посвежевшей. Поклонники писали: «Прекрасно видеть счастливую Симонову», «Прекрасная и любимая Евгения Павловна».

Евгения Симонова

Евгения Симонова

© Telegram-канал Станислава Садальского

При этом еще год назад сообщалось, что Симонова изменилась до неузнаваемости после рака. Поклонники не узнали любимую актрису на фото.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Telegram-канал Станислава Садальского
Автор:Лилия Караева
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Стас Садальский
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евгения симонова
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