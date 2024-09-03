60-летний ведущий Александр Анатольевич появился на премьере с молодой спутницей

Телеведущий Александр Анатольевич появился на премьере фильма «Смотри на меня!» с молодой спутницей. Известно, что она является продюсером.

Подробности приводит StarHit.

Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Художественный». 60-летний Александр Анатольевич появился не один – его сопровождала Александрина Иванова.

Что их связывает, неизвестно. Но ведущий весь вечер мило фотографировал спутницу, пишет издание.

Сценарий для картины, премьера которой состоялась в Москве, писал режиссер Андрей Кончаловский. Однако он не пришел на мероприятие. Отмечается, что фильм был в разработке 8 лет.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке в Сочи с 28-летней спутницей. Его сопровождала Марго Овсянникова: девушка была в длинном красном платье, верх которого выполнен в форме ракушки.