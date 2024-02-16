«Опасения»: Клара Новикова высказалась о словах Хазанова про «последний концерт»

Артистка Клара Новикова отреагировала на слова коллеги Геннадия Хазанова «о последнем концерте». Об этом сообщает издание «Абзац».

Напомним, что на днях общественники пытались отменить выступление Хазанова в Театре Камбуровой. Несмотря на попытки, артист все же вышел на сцену и заявил, что это может стать его последним выступлением в карьере. Новикова отметила, что если Геннадий Викторович сказал такое, значит на то были причины. При этом она отметила, что не в курсе всей ситуации из-за своей занятости.

«У меня нет предположений, почему так случилось. Если Геннадий Викторович сказал, [что этот концерт последний], значит, у него есть какие-то опасения. Вы же понимаете. У каждого человека своя позиция», – поделилась мыслями Новикова.

Ранее мы писали о том, что Геннадий Хазанов ответил общественникам, требующим отменить его выступления. Артист затронул тему недоброжелателей и своей политической позиции. В беседе с журналистами артист посоветовал им звонить общественникам. Также мужчина напомнил, что прожил «большую хорошую жизнь», в которой были грустные и счастливые моменты.

Также стали известны подробности скандала, в который попал певец Филипп Киркоров. Украинская певица и автор песни «Снег» Ирина Билык выступила с критикой российского коллеги, исполнившего ее композицию во время поездки в ДНР. Соответствующий пост она опубликовала в своем микроблоге.