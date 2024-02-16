«Я этого понять не могу»: Хазанов ответил общественникам, требующим отменить его выступления

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на требование общественников отменить его выступления. В своем ответе художественный руководитель Московского театра эстрады заявил, что не понимает, откуда вокруг так много недоброжелателей.

С Хазановым общались журналисты издания «Абзац». Он, в частности, рассказал, почему не раскрывает отношение к спецоперации. Артист считает, что не должен отчитываться насчет политических воззрений.

«Вы зря звоните мне. Вы звоните общественникам», - начал Хазанов и добавил, что не очень хочет общаться на эту тему.

Он признался, что прожил «большую хорошую жизнь», в которой были грустные и счастливые моменты.

«То, что я услышал к исходу своей жизни, не может не наводить меня на мысль о том, почему такое количество злопыхателей и недоброжелателей вокруг. Я этого понять не могу», - возмутился артист и назвал обвинения ложными.

Ранее участники движения «Ветераны России» обратились с просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также генпрокурору Игорю Краснову – общественники предложили отменить концерт Хазанова в Москве. Они указали, что артист эстрады сравнивал патриотизм с рабством в опубликованном им видеоролике. Они обратили внимание на отъезд Хазанова из России.