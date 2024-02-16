«Гений срама»: украинская артистка прошлась по спевшему ее песню в ДНР Киркорову

Украинская певица и автор песни «Снег» Ирина Билык выступила с критикой российского коллеги Филиппа Киркорова, исполнившего ее композицию во время поездки в ДНР. Соответствующий пост она опубликовала в своем микроблоге.

Артистка поделилась с подписчиками стихотворением, в котором назвала певца «гением срама и наготы». Исполнительница также уличила Киркорова в продаже «души дьяволу», добавив, что тот «поглумился над Украиной».

Напомним, на этой неделе Филлип Киркоров впервые с начала СВО посетил ДНР. Музыкант посетил Горловку, где выступил с песней «Снег» перед раненными бойцами в госпитале. Многие восприняли поступок Киркорова как попытку «отмыться» от последствий скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Позднее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что россиянам не следует критиковать Киркорова за исполнение песни украинской артистки. При этом депутат попросил соотечественников задуматься, почему певец захотел посетить ДНР лишь спустя два года после начала СВО.

Также кинопродюсер Александр Иншаков предположил, что Киркоров захотел загладить вину поездкой в ДНР.