Опальная Татьяна Лазарева* анонсировала «благотворительный вечер» в поддержку Украины

Уехавшая из России экс-телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировала «благотворительный вечер» в Литве. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

В настоящий момент артистка призывает подписчиков покупать билеты на «благотворительную читку» произведений авторов, которые в разное время сталкивались с проблемами с цензурой. Лазарева* отметила, что подобный перформанс якобы подойдет как взрослым, так и детям от шести лет.

Исхояд из афиши, в мероприятии примут участие Чулпан Хаматова и ее брат Шамиль Хаматов, Монеточка** (признана иноагентом на территории РФ), Владимир Гориславец и Василий Зоркий. Стоимость билетов варьируется от 30 евро (примерно 2,8 тысячи рублей) до 80 евро (примерно 7,7 тысячи рублей), а все собранные средства ожидаемо пойдут на поддержку Украины.

Ранее мы писали, что следствие направило в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма в интернете.

Также народная артистка РФ Светлана Немоляева назвала поведение эмигрировавшей из России Лазаревой* «кощунством».

*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)