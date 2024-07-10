Следствие просит заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

19 июня ведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Ранее знаменитость объявили в розыск по статье о дискредитации армии — 280.3 УК РФ.

Как стало известно, на суде следователи потребовали заочно арестовать Лазареву* по делу об оправдании терроризма. В этом случае телеведущая может быть выдана правоохранительным органам по запросу России, либо арестована по прибытии на территорию страны.

Напомним, Татьяна Лазарева* уехала из России в марте 2022 года. Знаменитость живет в Испании. Она рассказывала, что не планирует возвращаться на родину.

Ранее мы писали о том, что актриса Светлана Немоляева высказалась об уехавшей из РФ Татьяне Лазаревой*.

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.