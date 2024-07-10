Следствие просит заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву*
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Следствие просит заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.
19 июня ведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Ранее знаменитость объявили в розыск по статье о дискредитации армии — 280.3 УК РФ.
Как стало известно, на суде следователи потребовали заочно арестовать Лазареву* по делу об оправдании терроризма. В этом случае телеведущая может быть выдана правоохранительным органам по запросу России, либо арестована по прибытии на территорию страны.
Напомним, Татьяна Лазарева* уехала из России в марте 2022 года. Знаменитость живет в Испании. Она рассказывала, что не планирует возвращаться на родину.
Ранее мы писали о том, что актриса Светлана Немоляева высказалась об уехавшей из РФ Татьяне Лазаревой*.
*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.