«Она будет наказана богом»: Немоляева высказалась об уехавшей из РФ Лазаревой*

Народная артистка России Светлана Немоляева поделилась мнением о поведении покинувшей РФ телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ее слова приводит aif.ru.

Знаменитость назвала уехавшую артистку и подобных ей деятелей культуры «ничтожными людьми».

«То, что она делает, - это ужасно. Потому что любой нормальный человек любит свою страну и свою родину. А то, что Лазарева* творит, – это кощунство. Она будет наказана богом за эти слова», - заявила актриса.

Немоляева уточнила, что узнала о существовании Лазаревой* лишь после ее русофобских высказываний. Она подчеркнула, что не может понять, как опальная комикесса может радоваться ударам ВСУ по мирному населению.

«Я котенка обидеть не могу, пнуть ногой, не то чтобы пожелать, чтобы человека разорвало на части. Даже повторять не буду то, что говорит Татьяна Лазарева*. Как человек она мне совершенно неинтересна. Лазарева* у меня вызывает брезгливое ощущение», - резюмировала она.

Ранее Татьяна Лазарева*рассказала, что бывший муж Михаил Шац** (признан иноагентом на территории РФ) предал и бросил ее.

*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)