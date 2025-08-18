Онколог Черемушкин сообщил, что Лайме Вайкуле нельзя увлекаться филлерами

Онколог Евгений Черемушкин сообщил, что Лайме Вайкуле нельзя увлекаться филлерами. Слова врача приводит «Абзац».

В новом интервью певицы поклонники обратили внимание на ее изменившуюся мимику. Вероятно, рот Вайкуле потерял подвижность из-за большого количества инъекций. Онколог предупредил Лайму, пережившую рецидив рака молочной железы, об опасности косметологии. По словам Евгения, артистке не стоит проводить манипуляции с лицом в 71-летнем возрасте.

«Это негативное воздействие. Перед онкологом стоит задача достичь равновесия между человеком и опухолью. Любые вмешательства в ткани могут привлекать туда опухолевые клетки. Косметологии инъекционного плана надо избегать», — заявил эксперт.

Ранее хирург Мадина Осман рассказала о неудачной процедуре Вайкуле, лишившей губы подвижности. Подробности читайте в этой новости.

