«Потребуется коррекция»: хирург объяснил, что происходит с мимикой Лаймы Вайкуле

В новом интервью Лаймы Вайкуле зрители обратили внимание на ее внешность. По мнению россиян, губы певицы выглядели перекаченными и обездвиженными. В беседе с сайтом «Страсти» хирург Мадина Осман предположила, что Вайкуле ввели ботулинический нейропротеин в недостаточной дозировке. Чтобы вернуть естественную мимику, Лайме, вероятно, потребуется повторная процедура.

«Я специально посмотрела ее видео, снятые полгода назад. В тех роликах мимика верхней губы была достаточно равномерной. На сегодняшний день же создается впечатление, что мышца, поднимающая верхнюю губу с одной стороны, находится в гипертонусе по сравнению с противоположной стороной. По тому, как движется подбородок, видно, что губы стали менее подвижными, что наводит на мысль о возможной ботулинотерапии. Может быть, ей ввели ботокс или диспорт в нижнюю треть лица, возможно, также расслабили платизму, и подбородочная мышца тоже может быть под действием препарата. Есть вероятность, что ботулинический нейропротеин вводили не только в губы, но и в другие области. Из-за неравномерной расслабленности мышц, поднимающих верхнюю губу, одна сторона движется активнее, а нижняя часть губ остается менее подвижной. Такая мимика подбородка, с сокращением подбородочной мышцы, свойственна тем, кто использовал ботулинический нейропротеин, но в недостаточной дозировке. Вероятно, потребуется повторная коррекция, чтобы устранить гипертонус с одной стороны и расслабить центральную часть мышцы», — высказалась хирург.

По словам эксперта, если же певица не привыкнет к новой мимике, то ей могут помочь процедуры «Форма», которые нагревают ткани и способствуют выработке коллагена и эластина. Это будет способствовать уменьшению действия ботулинического нейропротеина.

Также полезны будут микротоки и процедуры, связанные с миостимуляцией. Можно рассмотреть фармакотерапию с витаминами группы B для улучшения кровообращения или обратится к неврологу за капельницами, которые помогут ослабить действие препарата и улучшить активность мимики.