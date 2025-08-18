Не меняет прическу годами: как выглядит завершившая карьеру на ТВ Регина Дубовицкая

Сергей Дроботенко заснял похудевшую 81-летнюю телеведущую Регину Дубовицкую. Артист показал снимок Регины в соцсети.

После завершения карьеры на ТВ Дубовицкая ведет уединенный образ жизни в загородном доме в Подмосковье. Сергей рассказал, что недавно навестил телеведущую с мамой, с которой их связывает многолетняя дружба.

В личном блоге артист показал фото застолья. На снимке запечатлены его мать и похудевшая Дубовицкая. Для гостей телеведущая надела черную ракушку с принтом и сделала узнаваемую укладку.