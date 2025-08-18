НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 августа 2025, 15:31
1 мин.

Не меняет прическу годами: как выглядит завершившая карьеру на ТВ Регина Дубовицкая

Сергей Дроботенко заснял похудевшую 81-летнюю телеведущую Регину Дубовицкую.
Не меняет прическу годами: как выглядит завершившая карьеру на ТВ Регина Дубовицкая

© Starface.ru

Сергей Дроботенко заснял похудевшую 81-летнюю телеведущую Регину Дубовицкую. Артист показал снимок Регины в соцсети.

После завершения карьеры на ТВ Дубовицкая ведет уединенный образ жизни в загородном доме в Подмосковье. Сергей рассказал, что недавно навестил телеведущую с мамой, с которой их связывает многолетняя дружба.

В личном блоге артист показал фото застолья. На снимке запечатлены его мать и похудевшая Дубовицкая. Для гостей телеведущая надела черную ракушку с принтом и сделала узнаваемую укладку.

Не меняет прическу годами: как выглядит завершившая карьеру на ТВ Регина Дубовицкая

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«В те редкие моменты, когда они вместе, больше им не нужен никто. Наговориться не могут. Дай Бог здоровья обеим! Счастья и любви всем вашим близким. Хорошей недели, ребята! Женская дружба – это реально», — подписал снимок Сергей.

Также он показал старое фото, на котором они запечатлены с Еленой Воробей, мамой и Дубовицкой на море.

Ранее диетолог Кристина Пришвина назвала похудение Регины Дубовицкой естественным процессом. Подробности читайте в этой новости.

