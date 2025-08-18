Не меняет прическу годами: как выглядит завершившая карьеру на ТВ Регина Дубовицкая
© Starface.ru
Сергей Дроботенко заснял похудевшую 81-летнюю телеведущую Регину Дубовицкую. Артист показал снимок Регины в соцсети.
После завершения карьеры на ТВ Дубовицкая ведет уединенный образ жизни в загородном доме в Подмосковье. Сергей рассказал, что недавно навестил телеведущую с мамой, с которой их связывает многолетняя дружба.
В личном блоге артист показал фото застолья. На снимке запечатлены его мать и похудевшая Дубовицкая. Для гостей телеведущая надела черную ракушку с принтом и сделала узнаваемую укладку.
«В те редкие моменты, когда они вместе, больше им не нужен никто. Наговориться не могут. Дай Бог здоровья обеим! Счастья и любви всем вашим близким. Хорошей недели, ребята! Женская дружба – это реально», — подписал снимок Сергей.
Также он показал старое фото, на котором они запечатлены с Еленой Воробей, мамой и Дубовицкой на море.
