Старшая дочь Александра Кержакова сбежала из реабилитационного центра

Старшая дочь футболиста Александра Кержакова Дарья сбежала из реабилитационного центра. Девушка решила рассказать правду телеведущему Андрею Малахову и пришла в студию «России 1», чтобы просить о помощи.

Об этом узнал сайт StarHit из анонса грядущей программы. Она выйдет в эфир 23 января.

Издание отмечает, что два года Дарья лечилась в реабилитационном центре от зависимости. Сейчас она якобы скитается по Москве.

Девушка попала в реабилитационный центр из-за расстройства пищевого поведения. Она проходила курс восстановления. Проблема началась из-за диет: Дарья голодала и довела себя до веса в 45 килограммов.

Напомним, дочь была рождена в браке с первой женой. Пара прожила пять лет.

Ранее другая бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова пожаловалась на алименты от футболиста в размере 10,5 тыс. рублей. Она назвала эту сумму «невиданной щедростью».