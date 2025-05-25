«Они все время жалуются»: Иосиф Пригожин устал от проблем первой семьи

Иосиф Пригожин признался, что устал от проблем первой семьи.

Звездный продюсер не раз говорил о том, что поддерживает связь с детьми от первого брака и помогает им по необходимости. Но, по словам Иосифа, их регулярные жалобы на жизнь его злят.

Оказалось, что экс-супруга Пригожина, двое взрослых детей и внук были выставлены на улицу, так как дом решили выставить на продажу. Дочь продюсера возмутилась случившимся и подчеркнула, что сама хотела купить собственный особняк в ипотеку, но банки не дают одобрение, а отец с этим не помогает.

Сам Пригожин устал от того, что родственники на него жалуются публично.

«Люди сняли дом, кто-то что-то продал, ну так вы возьмите другой дом снимите и пойдите. Что вы жалуетесь? Я же их никуда не выгонял. Меня раздражает, что они все время жалуются. А это все летит на меня осколками», — отреагировал на ситуацию Иосиф в шоу «Ты не поверишь!».

Муж Валерии добавил, что его дети уже давно выросли, поэтому им пора самим устраивать свою жизнь. По словам Пригожина, он оставил им несколько квартир, землю, дачу, где они могут жить.

Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова отказалась содержать взрослых детей.

Также сообщалось, что Иосиф Пригожин ответил блогеру, который в соцсетях оскорбил Валерию.