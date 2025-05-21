«Обнаглели и бесконечно требуют»: Роза Сябитова отказалась содержать взрослых детей

Телеведущая Роза Сябитова отказалась содержать взрослых детей. Сваха поддержала продюсера Иосифа Пригожина, который жаловался на детей – они постоянно говорят отцу о нехватке средств.

Мнение Сябитовой узнало издание «Абзац».

«Помогать нужно только в том случае, если дети попали в сложную ситуацию. Содержать – однозначно нет. Я категорически против», - высказалась ведущая.

Сябитова напомнила об обязанности родителей научить детей самостоятельности. Также ведущая привела высказывание своей бабушки: родственница говорила ей, что «надо рожать столько детей, сколько поднимешь». Бабушка также наставляла Розу подготавливать наследников к жизни после себя.

«Если дети обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать», - рассуждает Сябитова.

Ранее Пригожин заявлял, что его «раздражают» постоянные жалобы детей. Продюсер оставил наследникам несколько квартир, землю, дачу и помогает деньгами. Муж певицы Валерии считает, что теперь дети должны его содержать.