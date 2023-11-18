«Они уже отстой»: 69-летняя Лайма Вайкуле высказалась о популярных российских артистах

Уехавшая в Латвию певица Лайма Вайкуле оценила российских артистов старшего поколения. По ее мнению, молодежь уже не воспринимает популярных в начале 2000-х певцов.

«У них уже нет ни Баскова, ни Киркорова. Для молодых людей они уже отстой», - приводит слова Вайкуле портал WomanHit.ru.

При этом 69-летняя артистка также дала комментарий относительно себя. Она не стала отрицать, что относится к тем артистам, которых сама же назвала «отстоем».

«У молодых свое», — заверила исполнительница хита «Вернисаж», добавив, что нет смысла пытаться завоевать любовь молодого поколения.

Мы также писали, что Вайкуле опровергла наличие успешного бизнеса в России. Она заверила латвийских журналистов, что не имеет никакого отношения к попавшей под проверку налоговой службы компании Laimalux Rus, в которой числится топ-менеджером.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, что актриса Чулпан Хаматова заговорила на латышском языке. Теперь при общении она использует именно его, в то время как сама подруга Аллы Пугачевой предпочитает чаще выражаться именно на русском.