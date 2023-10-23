Лайма Вайкуле сообщила, что Чулпан Хаматова теперь говорит на латышском языке

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что актриса Чулпан Хаматова заговорила на латышском языке. Теперь при общении она использует именно его, в то время как сама подруга Аллы Пугачевой предпочитает чаще выражаться именно на русском.

По признанию Вайкуле, недавно она посетила Новый Рижский театр и застала как раз постановку, в которой одну из ролей играла Хаматова. После спектакля они встретились и немного поговорили, что крайне порадовало певицу, ведь она услышала, что актриса, ранее не знавшая языка Латвии, теперь уже спокойно на нем говорит.

«Выпили чаю, поговорили... Самое интересное, что Чулпан уже говорит по-латышски», - цитирует слова Лаймы издание «Утро.ru».

К слову, Чулпан уже сдала экзамен на знание латышского. Обучением она активно занялась ради того, чтобы преодолеть языковой барьер. Из-за него актриса не может получать достаточное количество рабочих предложений. Впрочем, пока Хаматова по-прежнему выступает, используя именно русский язык.

Ранее Чулпан Хаматова согласилась выступить в России. Она приняла предложение появиться на дне рождения российского бизнесмена.