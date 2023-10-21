«Все сочиняют»: Лайма Вайкуле опровергла наличие бизнеса в России

Певца Лайма Вайкуле опровергла наличие успешного бизнеса в России. Она заверила латвийских журналистов, что не имеет никакого отношения к попавшей под проверку налоговой службы компании Laimalux Rus, в которой числится топ-менеджером.

«Все сочиняют. У меня нет ничего в России, я никто. Можно абсолютно точно расслабиться. Весь бизнес, который у меня был — мое имя, но я ничего не получала», - приводит слова Вайкуле StarHit.

Певица призвала своих поклонников не переживать за нее, так как невозможно забрать то, чего нет. При этом Вайкуле подтвердила, что действительно имела долю в российской косметической компании, от которой она сразу же избавилась.

«Меня, как бизнес-леди, нет ни на бумаге, ни в реальности. Поэтому зря стараются», —заверила 69-летняя звезда.

В 2022 году Вайкуле заявила, что больше не будет выступать в России и закроет свой косметический бизнес. Она хотела сосредоточиться на бренде в странах Балтики, а российскую компанию передать совладельцу Ширазу Мамедову. Однако из состава учредителей Вайкуле так и не вышла до сих пор.

Ранее мы писали, что за последние три года косметический бренд Вайкуле заработал более миллиарда рублей, что совсем никак не вяжется с чистой прибылью, указанной в документах за этот период, - всего 29 тысяч рублей. Теперь ФНС проводят проверки.