«Они так обалдели!»: Филипп Киркоров отобрал роль у Алексея Серебрякова

Певец Филипп Киркоров рассказал, как отобрал роль у известного актера. По его словам, режиссеры фильма сделали выбор в его пользу, отказавшись снимать Алексея Серебрякова.

Исполнитель хита «Зайка моя» уже давно строит еще и актерскую карьеру. Большой успех в кино ему принесла роль в романтической комедии «Любовь в большом городе». Но, как выяснилось, артист мог не появиться в проекте.

По словам Киркорова, когда он в первый раз проходил кастинг, то неправильно понял свою задачу. Он надел на себя перья и стразы, считая, что именно так должен выглядеть его персонаж. Но это было совсем не то, что ожидали создатели фильма. В итоге после провала Филиппа на роль утвердили Серебрякова, но певец не сдался. Он приехал прямо на съемочную площадку и воспользовался вторым шансом.

«Они так обалдели! А я текст уже выучил, мне сказали, что нужно сделать. Надели на меня шапочку а-ля бомж-алкоголик... А я думал, что вот я святой Валентин... Надевал перья, крылья... И, конечно, провалил», - рассказал Филипп в своем подкасте You Want A Scandal Now? во «ВКонтакте».

Сам певец считает, что эта роль была его «звездной» в кино.

