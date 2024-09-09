Певец Филипп Киркоров заявил, что побил рекорд Майкла Джексона

Певец Филипп Киркоров заявил о новом рекорде. Он рассказал о выпуске самого длинного клипа. До него, как заверил артист, так «заморачивался» только Майкл Джексон.

В беседе с порталом mk.ru, Филипп сравнил себя с легендарным иностранным исполнителем. Более 40 лет назад Майкл Джексон снял вместо обычного клипа целый короткометражный фильм, который длится 18 минут. Это был рекорд. Пока Киркоров не захотел его побить.

Команда певца сняла мини-кинокартину для песни «Черная пантера». Она получилась на пять минут длиннее, чем у Джексона.

«Это рекорд. Я думаю, если бы не было санкций, мы бы претендовали на занесение в Книгу рекордов Гиннесса. Но «Черная пантера» войдет в наши рекорды и станет моим золотым фондом», - поделился Филипп.

Отметим, что в съемках клипа приняли участие многие отечественные звезды. Среди них Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая и другие. Премьера назначена на конец ноября.

Ранее Филипп Киркоров признался, что мечтал стать журналистом.