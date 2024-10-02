«Они сегодня уже не смеются»: Катя Лель вновь заговорила о внеземных цивилизациях

Певица Катя Лель вновь заговорила о внеземных цивилизациях и заверила, что человечество начинает прозревать в этом вопросе. Она подчеркнула, что ждет, когда все «пробудятся ото сна».

«Те, кто еще вчера смеялся, они сегодня уже не смеются. Остается все меньше людей, которые находятся на низких уровнях вибраций», - приводит слова певицы Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы хита «Джага-джага», стать осознанным и целостным помогают мантры и дыхательные практики. После этого, по мнению Лель, люди уже находятся в других мыслях и «частотах».

Ранее Катя Лель заявила, что некие силы не подпускают к ней мужчин после скандального развода с мужем. По словам артистки, в ней аккумулируют энергию для встречи с осознанным мужчиной от 40 лет.

Напомним, журналист Отар Кушанашвили выразил сомнения в том, что Лель общается с инопланетянами и назвал ее выжившей из ума. Он также отметил, что исполнительница хита «Мой мармеладный» может верить в инопланетян, если хочет, но при этом никто не может запретить ему смеяться над этим. После этого Катя подала на Кушанашвили в суд с требованием выплатить компенсацию в несколько миллионов рублей. Позже звезды заявили о примирении.