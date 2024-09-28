«Его готовят»: Катя Лель заявила, что энергетические кураторы не подпускают к ней мужчин

Певица Катя Лель после расставания с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым не торопится с новыми знакомствами. Как пояснила 50-летняя артистка, к ней не подпускают мужчин высшие силы.

«Я вам по секрету скажу: до сольного концерта ко мне даже не подпустят никого. Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того, чтобы я не растрачивала ее на любовь. Естественно, моя энергия мгновенно переключится на Него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают», — заявила Катя в шоу «Внутренний голос» на Муз-ТВ.

При этом певица уверенна, что для нее уже подобрали вторую половинку. Она видит рядом с собой осознанного мужчину от 40 лет.

«Его готовят. Я понимаю, почему ко мне не подпускают мужчин. Ты что, думаешь, нет мужчин, которые мечтают быть рядом? Естественно, есть! Другой вопрос, что мне даже не дают приблизиться к ним, а им — ко мне. Просто не позволяют энергии. Это те самые энергетические кураторы, которые есть над нами», - выразила уверенность Лель.

Напомним, в 2019 году Катя Лель впервые заявила, что имеет контакт с иными цивилизациями.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как Лель собиралась ее лечить с помощью инопланетян. В итоге балерина обратилась к традиционной медицине, так как методы Кати не помогли.