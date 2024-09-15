«Они постоянно на связи»: жена Курбана Омарова заявила, что супруг продолжает общаться с дочерью от экс-жены

Жена Курбана Омарова заверила, что он продолжает общаться с дочерью от прошлого брака.

Ксения Бородина развелась с бизнесменом в 2021 году, однако они до сих пор публично продолжают выяснять отношения. Кроме того, телеведущая не раз заявляла, что бывший муж отказывается участвовать в жизни и в воспитании дочери Теоны, с которой он даже не общается и не видится.

Поклонники Бородиной задали вопрос новой супруге Курбана на тему, связанной с наследницей. Валерия встала на сторону Омарова и защитила его, сообщив, что он постоянно находится на связи с дочерью, а личные встречи афишировать в социальных сетях он не планирует, так как не хочет на этом пиариться и создавать инфоповоды.

«Потому что Курбан не выкладывает каждую свою встречу с детьми в социальные сети, и, видимо, для аудитории если не опубликовал, значит, не было. Поверьте, они постоянно на связи, чему я очень рада», — рассказала Валерия у себя в блоге.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина призналась в любви к Николаю Сердюкову и ответила хейтерам.

Также сообщалось, что 23-летняя жена Курбана Омарова рассекретила срок своей беременности.