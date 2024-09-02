«Я в ожидании»: 23-летняя жена Курбана Омарова рассекретила срок своей беременности

23-летняя жена Курбана Омарова Валерия в конце августа объявила, что ждет ребенка от бизнесмена. В личном блоге избранница экс-супруга телеведущей Ксении Бородиной раскрыла, на каком месяце беременности она сейчас находится.

Недавно у Валерии Омаровой спросили в соцсети, какой у нее срок беременности, и виден ли уже округлившийся живот. Девушка не стала скрывать и честно ответила подписчикам.

«16 недель. Немножко видно уже, а иногда как будто бы и не видно. Я в ожидании», — поделилась Валерия Омарова.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Курбан Омаров женился на своей избраннице Валерии. В отличие от девушки, для бизнесмена этот брак стал третьим. Первой супругой предпринимателя стала Алла Воденко, в браке с которой у него родился сын Омар, которому сейчас 16 лет. В 2015 году бизнесмен женился во второй раз на Ксении Бородиной. У экс-супругов есть 8-летняя дочь Теона. Пара развелась в 2021 году.

Слухи о беременности молодой возлюбленной Курбана Омарова появились еще в прошлом году, когда на пальце у Валерии заметили кольцо. 25 августа этого года девушка публично обратилась к бизнесмену по случаю его 44-летия и заявила, что он скоро станет отцом.

Ранее сообщалось о том, что жена Курбана Омарова рассказала, почему не может познакомиться с его дочкой от брака с Ксенией Бородиной.