Не волнует мнение окружающих: Ксения Бородина призналась в любви к Николаю Сердюкову и ответила хейтерам

Телеведущая Ксения Бородина, похоже, счастлива в отношениях с новым возлюбленным Николаем Сердюковым. Звезда признала в чувствах к мужчине, а также заявила, что ее не волнует мнение подписчиков по этому вопросу.

Бородина обратилась к фанатам в соцсетях. Сначала она поделилась приятным, а потом перешла к наболевшему — комментариям. Телеведущая обратила внимание на то, что ее критикуют за публикацию видео с возлюбленным.

Ксению вывела из себя эта ситуация. Она даже перешла на ненормативную лексику во время записи видеообращения.

«Мне вообще п***(все равно — прим.), что вы думаете по этому поводу. Я человека люблю, у меня серьезные отношения, поэтому то, как вы на это реагируете… если честно, мне н*** (наплевать — прим.)» — высказалась знаменитость.

Ранее Бородина публично заступилась за своего бойфренда. Ее сильно задели обвинения в адрес мужчины.