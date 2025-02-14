«Они не хотят слышать аргументов»: Виктор Логинов высказался о коллегах-либералах

Российский актер Виктор Логинов, получивший известность благодаря роли в сериале «Счастливы вместе», высказался о коллегах-либералах. Его слова приводит aif.ru.

По мнению знаменитости, придерживающиеся либеральных взглядов люди не способны принимать иную точку зрения.

«Иная точка зрения либералами не принимается. У меня есть знакомые, которые придерживаются довольно-таки либеральных взглядов. И вот мы с моим коллегой сходили на один спектакль. Говорю потом: „Мне не понравилось“. — „Ты что, дурак что ли?“ Я ответил: „Вот скажи, пожалуйста, я могу высказать свою точку зрения? Я же никак, никаким образом тебя не задеваю“. — „А ты просто не понимаешь! Ты не прав“. <…> Так и с политической позицией — они не хотят слышать никаких аргументов», — поделился Логинов.

Незадолго до этого Виктор Логинов высказался о поведении уехавших из РФ Аллы Пугачевой и Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Также Виктор Логинов рассказал, как ему навредил образ Гены Букина.