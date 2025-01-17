«Ущербно»: Виктор Логинов высказался о поведении уехавших из РФ Пугачевой и Смольянинова*

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов высказался о поведении уехавших из РФ Алле Пугачевой и Артуре Смольянинове* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит aif.ru.

«Вот Смольянинов* рванул из страны, ну вот что он рванул? Для чего? Дурак! А то, что он говорит сейчас о России, — еще хуже дурака. Ему за это уже наши ребята вставили, подходили за рубежом и говорили ему то, что о нем думают», — поделился актер.

Логинов отметил, что никогда не сможет понять человека, который желает зла родной стране, где живут его близкие.

«Говорить такие сильные слова, которые не только Смольянинов себе позволяет и Пугачева, и другие представители, не то что некрасиво — это недостойно. Знаю верное слово в русском языке, чтобы описать поведение Смольянинова и всех ему подобных, — это ущербно», — заявил артист.

Звезда «Счастливы вместе» подчеркнул, что уехавшие из РФ артисты не достойны внимания россиян.

Ранее Виктор Логинов рассказал, как ему навредил образ Гены Букина.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга