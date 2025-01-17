«До сих пор расплачиваюсь»: актер Логинов рассказал, как ему навредил образ Гены Букина

В начале нулевых на российские экраны вышел комедийный сериал «Счастливы вместе», главную роль в котором сыграл Виктор Логинов. После выхода картины он получил широкую известность, однако образ Гены Букина впоследствии мешал актеру.

«Конечно, есть моменты, за которые я до сих пор сейчас расплачиваюсь», — высказал сожаление Логинов в разговоре с aif.ru.

По словам артиста, ему бы хотелось сняться в военном кино — сыграть положительный или отрицательный образ. Но режиссеры и продюсеры говорят, что не могут сделать Гену Букина генералом, полковником или хотя бы капитаном и даже солдатом.

Логинов признается, что открыт к предложениям. При этом весной 2025 года на российские экраны выходит фильм, в котором Виктор играет отрицательного персонажа. Правда, кино все-таки юмористическое, но себя артист назвал «абсолютным злом» и «Стивеном Сигалом на минималке».

Как пояснил Виктор, если зрителю понравится его игра, возможно, в дальнейшем будут поступать другие предложения.

Однако артист все же благодарен Гене Букину за билет в киноиндустрию. Логинов признается, что если бы не этот персонаж, он бы не давал сейчас интервью.

Недавно Виктор Логинов вспомнил, как поругался с уехавшей из России певицей Лаймой Вайкуле. Это произошло во время съемок шоу на украинском телевидении еще в 2000-е годы.