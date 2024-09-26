«В каждом возрасте свои потребности в отношениях»: Сябитова дала совет SHAMAN, как пережить развод

Сваха Роза Сябитова рассказала, как певцу SHAMAN пережить развод с женой. По ее словам, артисту потребуется полтора года, чтобы «прийти в себя». Об этом она сообщила «Абзацу».

26 сентября, стало известно, что исполнитель хита «Я русский» расстался с супругой. Причиной он назвал слишком большую занятость. Другие подробности он рассказывать не стал. Елена Мартынова тоже от дополнительных комментариев отказалась.

Размышляя о разводе звезды, Роза Сябитова отметила – говорить о новых отношениях певца пока рано. Чтобы начать налаживать личную жизнь ему потребуется полтора года. Это время нужно, чтобы SHAMAN понял, что он чувствует и чего хочет.

«В каждом возрасте свои потребности в отношениях. Нужно понять, на что человек рассчитывает в будущем. Чтобы выяснить, какая женщина нужна артисту, необходима личная встреча с ним и глубокий анализ ситуации», - поделилась Роза.

Сваха пожелала артисту, чтобы его развод прошел «цивилизовано», и добавила – если ему потребуется помощь, она будет ее готова оказать.

Ранее Ксения Собчак назвала неожиданную причину развода SHAMAN.