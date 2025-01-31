«Она все-таки определенная звезда»: сколько зарабатывала Пугачева до отъезда из России

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева может вернуться в РФ ради корпоративов. Об этом сообщает aif.ru.

По мнению продюсера, певица может вернуться в Россию в любой момент, поскольку является гражданином страны. Он исключает, что Пугачева вновь займется концертной деятельностью на 76-м году жизни. Дзюник убежден: для артистки наибольший интерес представляют частные мероприятия, за которые она получала внушительный гонорар.

«Она все-таки определенная звезда, будем говорить так. Поэтому могут быть предложения по корпоративам, приглашения в качестве почетной гостьи, «свадебного генерала». Хотя она достаточно крупные суммы за это брала раньше, от 250 до 500 тысяч долларов», — высказался продюсер.

Отметим, что сама артистка не говорит о возвращении в Россию.

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