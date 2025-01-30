В России призвали запретить концерты Филиппа Киркорова после выступления в США

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал запретить Филиппу Киркорову гастролировать по стране, если он не отправится с концертами в Донбасс.

Как пояснил общественник, выступление Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке, где среди гостей оказалась проукраинская активистка, вызывает большое количество вопросов. Кроме того, исполнитель хита «Цвет настроения синий» делил сцену с уехавшей в США Кристиной Орбакайте.

Резяпов также напомнил, что Киркоров неоднократно попадал в скандальные ситуации, а также защищал шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ)» и не давал четкой оценки режима президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена», — приводит NEWS.ru обращение «Ветеранов России».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте спели на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей торжества была также организатор мероприятий в поддержку Украины. Киркоров специально для невесты исполнил композицию «Дива» на иврите и песню на азербайджанском языке.

*Признан иностранным агентом на территории России