Мединский намекнул, что имя Аллы Пугачевой используют в политических целях. Об этом он рассказал РБК.

Бывший министр культуры Владимир Мединский признался, что до сих пор любит слушать песни Аллы Пугачевой.

«Слушаю. Старые. Она давно ничего не исполняла нового хорошего, по крайней мере», — рассказал он.

При этом на вопрос о том, поменялось ли его восприятие к артистам из-за их политических заявлений, Мединский ответил утвердительно.

«Понимаете, Алла Пугачева была голосом своего времени и очень талантливым голосом. Голосом, которым восхищалась страна. Сейчас она, к сожалению, не выступает на сцене, но при этом ее имя иногда используется в совершенно других целях», — заявил он.

Политик добавил, что артисты не должны давать советов чиновникам, как управлять страной.

«У нас актер, который хорошо снялся в каком-то сериале, начинает учить правительство и президента, как страной руководить. Смешно», — заявил Мединский.

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