«Она так долго терпела»: Ян Абрамов больше года изменял певице Алсу

Юрист Катя Гордон заявила, что Ян Абрамов изменял певице Алсу больше года. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Катя Гордон поддержала певицу Алсу из-за развода с бизнесменом. Более того, она встала на сторону Вероники Степановой, обвинившей Абрамова в изменах с Анастасией Решетовой. По словам юриста, «в тусовке» никто не удивлен разводу Алсу: все знали о неверности Яна больше года.

«Большинство, скорее, удивилось тому, что она так долго терпела», — заявила Катя.

Также юрист высмеяла Решетову после ее слов об отсутствии связи с женатыми. По словам Гордон, ей смешно от того, что модель решила бороться за свой имидж с помощью полиции.

«Полиция не поможет исправить имидж никак, это скорее будет поводом для эскалации конфликта и шума. Очень глупый ход. Давно пора поставить под вопрос романтизацию образа барышень, обвешанных цацками, встречающихся с женатыми», — резюмировала юрист.

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