«Есть определенные сложности»: Катя Гордон высказалась о возможном разводе Кудрявцевой

Юрист и певица Катя Гордон прокомментировала слухи о разводе своей подруги Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым. Последние несколько месяцев в СМИ неоднократно появлялись статьи о проблемах в отношениях пары, а сама телеведущая рассказывала об алкогольной зависимости хоккеиста. Гордон высказалась о том, что сейчас происходит в жизни супругов в интервью Леди Mail.ru.

Лера счастлива в браке с Игорем 11 лет, у них есть дочь Маша. Пара всегда опровергала слухи о проблемах, даже несмотря на большую разницу в возрасте – женщина старше супруга на 16 лет. Не так давно Кудрявцева шокировала публику, рассказав о проблемах в браке.

«Алкоголь – зло», – написала теледива, но не стала раскрывать подробности.

Но уже в мае Лера пришла с мужем на телешоу, а после публиковала романтичные видео. Поклонники были в недоумении, а коллеги комментировали ситуацию. Катя Гордон – подруга Кудрявцевой тоже высказалась на эту тему.

«Лера не разводится. Да, есть определенные сложности, связанные со здоровьем ее мужа, но о разводе пока речи не идет», – поделилась юрист.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева пожаловалась на последствия операции. Телеведущая перенесла хирургическое вмешательство в феврале, но до сих пор колено не сгибается полностью.