«Она поступила правильно»: актриса Талызина поддержала уехавшую из Израиля Пугачеву

После отъезда из Израиля певица Алла Пугачева пропала из вида. Говорят, что она обосновалась на Кипре, но точного подтверждения этой информации нет. Актриса Валентина Талызина, которая еще недавно критиковала Примадонну, сказала в адрес певицы слова поддержки.

«Я считаю, что она поступила правильно. Молодец, что против России теперь ничего плохого не говорит. А где она живет, это ее абсолютное дело. Слава Богу, что у нее есть поместье на Кипре. Ну и живи себе…», — цитирует Талызину mk.ru.

Актриса добавила, что все сейчас находятся в тяжелом положении. События в мире набирают обороты.

Талызину также радует, что многие уехавшие из России артисты перестали критиковать свою страну.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева вместе с детьми покинула Израиль и решила обосноваться на Кипре. В собственности у артистки была еще квартира в Майами, но переезд в США она для себя не рассматривает, поэтому решила продать элитную недвижимость.

Прожившая долгое время в эмиграции Ольга Зарубина дала совет Примадонне. Подробности читайте здесь.