Прожившая долгое время в эмиграции Ольга Зарубина дала совет Алле Пугачевой

Прожившая длительное время в эмиграции певица Ольга Зарубина посоветовала уехавшей из России Алле Пугачевой извиниться перед своими поклонниками за «рабов и холопов». Она также выразила уверенность, что примадонна еще долгое время будет переезжать с места на место вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

По мнению Зарубиной, Пугачевой нужно как можно скорее попросить прощения у фанатов, а также извиниться перед артистами, которым она не давала дорогу на большую сцену.

«Я ничего не желаю Алле плохого, но ситуация у нее, конечно, незавидная. При этом нас нельзя сравнивать. У Аллы сейчас гораздо больше возможностей, чем было у меня, когда я уезжала из СССР», - сказала Зарубина в беседе с mk.ru.

Она подчеркнула, что Пугачева может переезжать из одной страны в другую без ущерба для своего материального состояния, но кочевническая жизнь в ее возрасте без признания и без славы — это очень тяжелый груз.

«В ее возвращение в Россию я не верю. Навряд ли она без Галкина* вернется. Поэтому придется вот так ей ездить из одного места в другое», - предположила певица.

Ранее мы писали, что народная артистка России Светлана Немоляева прокомментировала появившиеся в Сети отрывки с концерта Галкина* в Польше. Звезда фильма «Служебный роман» призналась, что поведение артиста шокировало ее. *признан иноагентом на территории РФ