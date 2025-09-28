«Она постоянно со мной»: Прилучный объяснил, почему его жена сделала паузу в карьере

Павел Прилучный объяснил, почему Зепюр Брутян сделала паузу в карьере.

Актер и его супруга уже три года находятся в браке и считаются одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. За это время Павел продолжает активно сниматься в кино, а вот фильмография Зепюр почти не пополнилась новыми проектами, поэтому зрители нередко задаются вопросом, почему она исчезла с экранов.

Ведущий шоу «Кстати» Азамат Мусагалиев задал Зепюр прямой вопрос и поинтересовался, в чем дело. На этот раз Павел сам решил ответить за супругу, чтобы развеять слухи:

«На самом деле, ей некогда сниматься. Она постоянно со мной, она помогает постоянно. В действительности, мы ни разу ещё не расставались надолго, даже на пару дней. Мы постоянно вместе ходим», — рассказал артист.

Сама Зепюр Брутян уточнила, что пауза в ее карьере связана вовсе не с секретными проектами, а с личной жизнью и рождением первенца.

«Я два года была в декрете. Сейчас уже выхожу официально. И в 2026 году у меня стартуют проекты, но пока нельзя говорить», — поделилась актриса.

Весной 2023 года Зепюр впервые стала мамой, родив сына Микаэля. С тех пор основное время и силы она посвящает семье и воспитанию ребёнка.

