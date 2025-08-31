«Прям очень тесный контакт»: женатого Павла Прилучного сняли в компании юных девушек

Женатого Павла Прилучного сняли в компании юных красоток. Подробности приводит eg.ru.

Актер, прославившийся на всю страну благодаря главной роли в сериале «Закрытая школа», сейчас активно работает над новым проектом. На днях стартовали съемки семейного фильма «Приключения пингвиненка» с его участием. История будет разворачиваться вокруг очаровательного малыша Кви, которого перевозят в другой зоопарк.

В социальных сетях появилось фото, на котором артист запечатлен в компании актрис, задействованных в этой картине. Снимок вызвал интерес у поклонников Павла, так как фотографируясь на память, муж Зепюр Брутян не упустил возможность приобнять партнерш за талии.

По этой причине Прилучный столкнулся с хейтерами, утверждающими, что такое поведение женатому мужчину не должно быть свойственным: «А руки зачем туда положил?»; «А Зепюр нормально к такому относится?»; «Ну зачем их трогать, ведь чужие женщины, Прилучный неисправим»; «Прям очень тесный контакт, ну и дела»; «какие интересные съемки, а семейный фильм прям вот-вот заскочит в категорию 18+».

