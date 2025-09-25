Мирослава Карпович после романа с Прилучным вышла в свет с помолвочным кольцом

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Как сообщает Kp.ru, украшение очень похоже на помолвочное.

Напомним, что после громкого романа с Павлом Прилучным, артистка ушла в тень и редко рассказывала о личной жизни. На днях она появилась на людях в черном корсете, брюках и в шляпке. Но журналисты обратили внимание не на утонченный образ, а на колечко на безымянном пальце. На ее правой руке красовалось украшение, похоже, с бриллиантом.

Она не стала отвечать на вопросы о личной жизни, но в начале 2023 года говорила о том, что больше не одинока.

«Новогодние праздники провела с любимым и его семьей», — сообщила она тогда, уточнив, что ее избранник — не актер.

Имя жениха Карпович по-прежнему остается загадкой. Актриса принципиально не публикует совместных фото в соцсетях и не обсуждает детали отношений с прессой.

Что касается Павла Прилучного, то он в одном из интервью назвал Карпович «потрясающей девчонкой», которая помогла ему пережить сложный период после развода, но подчеркнул, что их отношения не были романтическими в том смысле, который им приписывали СМИ.

Ранее Прилучный заявил, что они с женой Брутян «вцепились друг в друга и кайфуют».