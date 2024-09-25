«Она невероятно красивая»: Настасья Самбурская купила элитный автомобиль

Настасья Самбурская купила элитную машину стоимостью в несколько десятков млн рублей. Новым автомобилем актриса похвасталась в своих социальных сетях.

Недавно артистка показала салон нового автомобиля. Теперь она показала его вид снаружи. Цены на премиальную иномарку сильно отличаются. Новые машины стоят около 40 млн рублей, а б/у — от 20 млн рублей и выше.

«У меня новая тачка. Она невероятно красивая», — сказала звезда «Универа».

Видимо Самбурская выбрала вариант поновее. Машина выполнена в темно-зеленом цвете. Ее марку блогер пока не раскрывает.

Ранее Настасья Самбурская рассказала о работе в ситкоме «Универ. Новая общага». Оказалось, что артистка осталась довольна не всем после съемок. Так, знаменитости не понравилось то, как изменился ее персонаж по сюжету.

До этого жена телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова сообщила, что купила дачу в Подмосковье. Подробнее читайте здесь.