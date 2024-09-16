«Платили хорошо, смирилась»: Настасья Самбурская рассказала, что ее разочаровало во время съемок в «Универе»

Звезда «Универа» Настасья Самбурская рассказала о работе в ситкоме «Универ. Новая общага». Оказалось, что артистка осталась довольна не всем после съемок. Так, знаменитости не понравилось то, как изменился ее персонаж по сюжету, передает Кино Mail.

Самбурская играла сильную и независимую девушку по имени Кристина. Так все и должно было оставаться, но потом сценарий решили поменять. Из самодостаточного персонажа героиня Настасьи превратилась в зависимую от отношений.

Подобные изменения не понравились актрисе, однако она все же смирилась с ними. Самбурская не хотела уходить из проекта, так как там хорошо платили.

«Любовь у Кристины и Антона началась вообще не сразу, изначально я шла на роль сильного и независимого персонажа, а потом уже в процессе прописали, что она влюбилась в Антона и волшебным образом отупела. Я была этим разочарована, но платили хорошо, смирилась», — рассказала актриса.

Ранее продюсер Дворцов раскрыл заработки Настасьи Самбурской. По его словам, за выступление она получает 1,5 млн рублей.