«Не смогла устоять»: жена Дмитрия Шепелева купила дачу в Подмосковье

Жена Дмитрия Шепелева сообщила, что купила дачу в Подмосковье. Екатерина Тулупова поделилась радостной новостью в соцсети.

В личном блоге Екатерина показала кадры из приобретенного загородного дома. Судя по снимкам, дача была построена давно и пока непригодна для жизни: она выглядит обветшалой, а внутри разбросан мусор от старых хозяев. Впрочем, Екатерину это не пугает. Жена Дмитрия воодушевленно сообщила, что намерена делать ремонт.

К слову, подписчики оценили приобретение Екатерины и поспешили ее поздравить.

«Вообще, я не собиралась этого делать, но когда ее нашла, то не смогла устоять. Дача очаровательная, с историей, со всеми чертежами. У меня есть идея, что я там хочу реализовать, но мне нужно два года», — высказалась избранница телеведущего.