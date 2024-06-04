«Она мне заплатит»: Радимов ответил на предложение Булановой спеть на его свадьбе

Бывший футболист и тренер Владислав Радимов ответил на предложение экс-супруги Татьяны Булановой спеть на его свадьбе. В беседе с корреспондентом издания «Петербургский дневник» спортсмен отметил, что сначала нужно договориться по поводу гонорара.

Напомним, что Буланова счастлива в браке с молодым бизнесменом, а Радимов подал документы на роспись с возлюбленной Анной Кулешовой. В одном из интервью певица предложила спеть на свадьбе бывшего мужа.

«Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у неё – сколько? Тогда, может, мы договоримся», – высказался Владислав.

Исполнительница признавалась, что рада за экс-супруга и даже предложила выступить на торжестве. Сама она вышла замуж за избранника год назад.

Ранее мы писали о том, что окрыленная счастьем Татьяна Буланова празднует годовщину свадьбы с молодым мужем. В интервью она сообщила, что даже ради избранника пока не готова переезжать из Петербурга в Москву. Звезда объяснила свой выбор и заявила, что расстояние никак не мешает их любви.

Также стало известно, что певица Нюша раскрыла причину развода с мужем. Исполнительница призналась, что в отношениях для нее важна яркость. Она намекнула, что именно это пропало между ней и экс-супругом Сивовым.