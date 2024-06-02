«Целый год жена»: окрыленная счастьем Татьяна Буланова празднует годовщину свадьбы с молодым мужем

Год назад певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе артистки на 19 лет. В годовщину свадьбы исполнительница хита «Ясный мой свет» опубликовала снимки с торжества в социальных сетях.

Татьяна выходила замуж в классическом белом платье с кружевными рукавами и струящимся шлейфом. На голове у артистки был белый ободок. Жених нарядился в классический костюм синего цвета.

«Целый год жена», — написала артистка.

Первой поздравила Буланову Анна Семенович, которая как раз и познакомила артистку с Рудневым.

«Дорогие мои, поздравляю вас», — написала певица.

Другие подписчики артистки присоединились к поздравлениям и пожелали супругам процветания и долгих лет совместной жизни.

Буланова познакомилась с Рудневым в 2019 году. Ее подруга Анна Семенович пригласила певицу на двойное свидание. Татьяна думала, что оба мужчины — поклонники экс-участницы «Блестящих». Но после поняла свою ошибку. Валерий ее заинтересовал, и они начали активно общаться.

Напомним, Татьяна Буланова объяснила, почему не хочет переезжать в Москву. Несмотря на то, что молодой муж звезды Валерий часто бывает в столице по делам, супруга не желает составить ему компанию.